Сетевое издание|18+|Пятница|7 фев 2025|17:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

На улице Московской менеджер банка обманул девушку на 80 тысяч

Печать
Telegram

В Пензе 21-летняя девушка поверила незнакомцу-ровеснику на Московской и потеряла десятки тысяч рублей.

Это случилось в январе. «Представился сотрудником банка и предложил оформить кредитную карту. Я сначала отказалась, сказала, что мне не нужны долги. Он начал втираться в доверие, попросил помочь ему закрыть план. Я согласилась», - рассказала пензячка.

На улице Московской менеджер банка обманул девушку на 80 тысяч

Получив персональные данные, молодой человек спросил, как связаться с ней в Telegram. Он объяснил, что должен будет обслуживать карту и понадобятся данные для доступа к мобильному приложению банка.

На улице Московской менеджер банка обманул девушку на 80 тысяч

Ни о чем не подозревая, пензячка каждый раз называла коды, приходившие на телефон. Но однажды она решила зайти в приложение сама - и не смогла. Молодой человек заявил, что не имеет к этому отношения.

Горожанка отправилась в отделение банка и узнала о задолженности в 80 000 рублей. Она обратилась в полицию. «На следующий день мне позвонили и сказали, что его нашли», - поделилась девушка.

Парень во всем признался, раскаялся и рассказал, что действительно работал менеджером в банке. Он перевел себе чужие деньги и потратил, но в дальнейшем намерен возместить ущерб.

На улице Московской менеджер банка обманул девушку на 80 тысяч

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Александра Чернова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данной Политикой конфиденциальности. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте