На улице Московской менеджер банка обманул девушку на 80 тысяч

07.02.2025 | 15:05

В Пензе 21-летняя девушка поверила незнакомцу-ровеснику на Московской и потеряла десятки тысяч рублей.

Это случилось в январе. «Представился сотрудником банка и предложил оформить кредитную карту. Я сначала отказалась, сказала, что мне не нужны долги. Он начал втираться в доверие, попросил помочь ему закрыть план. Я согласилась», - рассказала пензячка.

Получив персональные данные, молодой человек спросил, как связаться с ней в Telegram. Он объяснил, что должен будет обслуживать карту и понадобятся данные для доступа к мобильному приложению банка.

Ни о чем не подозревая, пензячка каждый раз называла коды, приходившие на телефон. Но однажды она решила зайти в приложение сама - и не смогла. Молодой человек заявил, что не имеет к этому отношения.

Горожанка отправилась в отделение банка и узнала о задолженности в 80 000 рублей. Она обратилась в полицию. «На следующий день мне позвонили и сказали, что его нашли», - поделилась девушка.

Парень во всем признался, раскаялся и рассказал, что действительно работал менеджером в банке. Он перевел себе чужие деньги и потратил, но в дальнейшем намерен возместить ущерб.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Александра Чернова.