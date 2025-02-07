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Криминал

Кузнечанка жестоко отомстила сожителю за себя и кошек

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40-летнюю кузнечанку обвиняют в убийстве 37-летнего сожителя. Преступление было совершено в минувший понедельник, 3 февраля, в промежутке с 21:00 до 23:00 в доме женщины.

По версии следствия, будучи пьяной, она во время ссоры с мужчиной, сидевшим на диване, вонзила ему в грудь нож. Вскоре жертва скончалась от острой кровопотери.

Прибывшим на место полицейским кузнечанка объяснила, что сожитель вел себя неадекватно, избивал ее и их домашних кошек.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. 6 февраля по ходатайству следователя женщину заключили под стражу на 1 месяц и 29 суток, сообщили в Кузнецком районном суде.

Горожанке, ранее неоднократно привлекавшейся к административной ответственности, грозит до 15 лет лишения свободы.

27 января в Кузнецке было совершено еще одно преступление: как предполагает следствие, в квартире дома на улице Леваневского мужчина ударом ножа в спину убил 42-летнюю сожительницу, которая решила пойти к знакомым.

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