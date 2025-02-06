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Криминал

Смертельное ДТП с такси в Пензе: виновнику вынесли приговор

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В Пензе осудили 49-летнего водителя, по вине которого погибла 18-летняя девушка. ДТП случилось в ночь на 20 сентября 2024 года на пересечении улиц Володарского и Суворова.

Мужчина был нетрезв. Кроме того, он сел за руль своего Nissan Murano, будучи лишенным водительских прав. Автомобиль заметил патруль ДПС. Инспекторы потребовали остановиться, но водитель проигнорировал их. Правоохранители начали преследование.

Мужчина, желая скрыться, развил скорость не менее 82 км/ч. Приблизившись к пересечению улиц Володарского и Суворова, он не уступил дорогу такси марки Volkswagen Polo, которое двигалось по главной дороге. Машины столкнулись.

От удара такси отбросило на ограждение и световую опору. Водитель Volkswagen получил травмы средней степени тяжести, его юная пассажирка скончалась на месте.

«Виновник ДТП отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, а также проехать в медицинское учреждение, тем самым признав себя лицом, находящимся в состоянии опьянения», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Свою вину нарушитель признал и раскаялся в содеянном. Он частично возместил родственникам погибшей причиненный моральный вред, выплатив 200 тыс. рублей.

Мужчине назначили 8 лет колонии общего режима, а также лишили права управлять транспортными средствами на 3 года.

«Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в размере 1,5 млн рублей - родителям (каждому), в такой же сумме - бабушке, 800 тыс. рублей - младшему брату погибшей. Также с осужденного взыскан материальный ущерб в виде произведенных на погребение расходов в размере 321 409 руб. 19 коп.», - добавила Елена Листарова.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Источник — фото - кадр с видео «ЧП Пенза»
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