Пензячка купила жилье в селе и обманула государство

02.02.2025 | 10:12

32-летнюю жительницу Пензенского района подозревают в мошенничестве с социальными выплатами.

Сельчанка узнала, что ей положена материальная помощь от государства на улучшение жилищных условий. Намерения что-то менять в этом плане у нее не было, она просто решила воспользоваться деньгами.

Пензячка оформила нужные документы и получила 500 000 рублей. На них она купила жилье в одном из сел Пензенского района, а затем представила ложную информацию о реальной стоимости недвижимости.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Пензенскому району выяснили, что жилье обошлось женщине в 155 000 рублей. Остальную часть выплаты она присвоила.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.