Сетевое издание|18+|Воскресенье|2 фев 2025|19:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензячка купила жилье в селе и обманула государство

Печать
Telegram

32-летнюю жительницу Пензенского района подозревают в мошенничестве с социальными выплатами.

Сельчанка узнала, что ей положена материальная помощь от государства на улучшение жилищных условий. Намерения что-то менять в этом плане у нее не было, она просто решила воспользоваться деньгами.

Пензячка оформила нужные документы и получила 500 000 рублей. На них она купила жилье в одном из сел Пензенского района, а затем представила ложную информацию о реальной стоимости недвижимости.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Пензенскому району выяснили, что жилье обошлось женщине в 155 000 рублей. Остальную часть выплаты она присвоила.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте