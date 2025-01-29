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Криминал

Пензенец украл телефон в пункте выдачи заказов и отделался штрафом

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57-летнего жителя Пензы осудили за кражу смартфона в пункте выдачи интернет-заказов Wildberries. Помимо дорогого устройства, мужчине достались и деньги, спрятанные в чехле.

Кража была совершена утром 31 декабря. Пензенец приметил на стойке телефон Samsung Galaxy, принадлежавший женщине, и незаметно взял его.

Стоимость похищенного составила 20 700 рублей. Внутри чехла смартфона владелица прятала купюру в 5 000 рублей. Завладев чужим имуществом, мужчина скрылся.

Свою вину в содеянном он полностью признал. При вынесении решения суд учел личность пензенца, условия жизни его семьи, а также наличие смягчающих обстоятельств.

Пензенцу назначили наказание в виде штрафа в 20 000 рублей.

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