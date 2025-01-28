В Пензе заключенного будут судить за взятку в виде кондиционера

28.01.2025 | 19:36

В Пензе 40-летнего заключенного, отбывающего наказание за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, обвиняют в даче взятки сотруднику исправительной колонии.

Как установило следствие, в июле прошлого года мужчина предложил начальнику отряда за вознаграждение выписать ему поощрение для дальнейшего условно-досрочного освобождения, хотя оснований на то не было.

«Несмотря на отказ сотрудника учреждения, обвиняемый попросил родственников, не осведомленных о преступном умысле, приобрести сплит-систему и кронштейн общей стоимостью более 26 000 рублей. 15 августа кондиционер был доставлен родственником к административному зданию колонии. Незаконные действия пресекли правоохранители», - рассказала старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Сплит-систему изъяли. Уголовное дело, заведенное на заключенного, направили в суд.

В сентябре сообщалось, что сотрудника исправительной колонии № 7 поощрят за отказ от взятки, которую ему предложил осужденный, пожелавший добиться улучшения условий отбывания наказания.