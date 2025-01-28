Сетевое издание|18+|Вторник|28 янв 2025|14:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензячка открыла файл в мессенджере и потеряла 250 000 рублей

Печать
Telegram

Скачивание файла в мессенджере стоило 36-летней пензячке сотен тысяч рублей. Она думала, что сообщение прислал знакомый, однако это оказались аферисты.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что файл назывался «Фото.apk». После нажатия на него горожанка перешла по ссылке, а на телефон сразу же начали поступать СМС о списании денег со счетов за покупки на маркетплейсах, которых она не делала. В общей сложности пензячка лишилась более 250 000 рублей.

Как выяснилось, аккаунт знакомого, с которого пришло сообщение, был взломан.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут преступников.

Пензячка открыла файл в мессенджере и потеряла 250 000 рублей

Жителей Пензенской области просят быть внимательными из-за участившихся случаев подобного мошенничества. Настоящие фотографии не имеют расширения apk, это установочные файлы для android-приложений.

Пензячка открыла файл в мессенджере и потеряла 250 000 рублей

«Ссылки могут выглядеть как открытки, музыкальные или видеофайлы, картинки. Запуск вложения или переход по ссылке может инициализировать установку на устройство вредоносной программы, в результате чего может произойти списание денежных средств», - предупредили в областном УМВД РФ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте