Пензячка открыла файл в мессенджере и потеряла 250 000 рублей

28.01.2025 | 12:01

Скачивание файла в мессенджере стоило 36-летней пензячке сотен тысяч рублей. Она думала, что сообщение прислал знакомый, однако это оказались аферисты.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что файл назывался «Фото.apk». После нажатия на него горожанка перешла по ссылке, а на телефон сразу же начали поступать СМС о списании денег со счетов за покупки на маркетплейсах, которых она не делала. В общей сложности пензячка лишилась более 250 000 рублей.

Как выяснилось, аккаунт знакомого, с которого пришло сообщение, был взломан.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут преступников.

Жителей Пензенской области просят быть внимательными из-за участившихся случаев подобного мошенничества. Настоящие фотографии не имеют расширения apk, это установочные файлы для android-приложений.

«Ссылки могут выглядеть как открытки, музыкальные или видеофайлы, картинки. Запуск вложения или переход по ссылке может инициализировать установку на устройство вредоносной программы, в результате чего может произойти списание денежных средств», - предупредили в областном УМВД РФ.