Кузнечанка лишилась денег после переписки с «корейским певецом»

48-летняя жительница Кузнецка получила в мессенджере письмо от незнакомца, представившегося известным корейским певцом.
У кузнечанки зародились сомнения: собеседник общался с ней на русском языке. Тем не менее, «певец» был настолько убедителен, что вскоре между ними завязалась любовная переписка.
Через две недели общения женщина получила сообщение от транспортной компании: на ее имя отправлена посылка из Южной Кореи. К письму прилагалась фотография сейфа.
«Для получения посылки требовалась лишь оплатить ее. Кузнечанка перевела на указанные реквизиты 82 тысячи рублей. Она поняла, что стала жертвой мошенника лишь спустя сутки», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Сейчас злоумышленника ищет полиция. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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