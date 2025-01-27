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Криминал

В Пензе мужчина обокрал коллегу, оставив ему деньги на жизнь

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В Пензе 34-летний житель Мордовии обокрал 32-летнего коллегу, но подумал о его будущем. Он оставил ему немного денег.

В Пензе мужчина обокрал коллегу, оставив ему деньги на жизнь

Мужчины приехали в Сурский край на заработки. Они трудились вахтовым методом и были соседями по комнате. Но, когда пришла зарплата, старший перевел с банковского счета младшего на свой 140 000 рублей и уехал в Саратовскую область.

«На установление местонахождения подозреваемого был ориентирован личный состав УМВД России по Пензенской области. В результате проводимых мероприятий мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Динара Назырова.

В Пензе мужчина обокрал коллегу, оставив ему деньги на жизнь

Он во всем признался и рассказал, что украл деньги со счета, взяв телефон спавшего соседа. При этом вор оставил товарищу 3 000 рублей на проживание.

В Пензе мужчина обокрал коллегу, оставив ему деньги на жизнь

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - отметила Динара Назырова.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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