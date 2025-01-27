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Криминал

Тамалинский пенсионер ответит за 372 патрона, купленные в 1997 году

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67-летнего жителя Тамалинского района подозревают в незаконном хранении боеприпасов. Их нашли при обыске в доме пенсионера.

Полиция изъяла несколько коробок с боеприпасами. Их направили на экспертизу. Было установлено, что 372 патрона можно использовать для стрельбы из нарезного оружия.

Тамалинский пенсионер ответит за 372 патрона, купленные в 1997 году

Выяснилось, что у мужчины имелось разрешение на хранение гладкоствольного оружия и боеприпасов к нему. Держать у себя патроны для нарезного оружия пенсионер не имел права.

«Он признал свою вину и рассказал, что приобрел боеприпасы в 1997 году, однако впоследствии забыл про них», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Тамалинский пенсионер ответит за 372 патрона, купленные в 1997 году

По данному факту возбудили уголовное дело, сельчанину грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

В отношении мужчины избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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Источник — фото регионального УМВД
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