Тамалинский пенсионер ответит за 372 патрона, купленные в 1997 году

27.01.2025 | 11:46

67-летнего жителя Тамалинского района подозревают в незаконном хранении боеприпасов. Их нашли при обыске в доме пенсионера.

Полиция изъяла несколько коробок с боеприпасами. Их направили на экспертизу. Было установлено, что 372 патрона можно использовать для стрельбы из нарезного оружия.

Выяснилось, что у мужчины имелось разрешение на хранение гладкоствольного оружия и боеприпасов к нему. Держать у себя патроны для нарезного оружия пенсионер не имел права.

«Он признал свою вину и рассказал, что приобрел боеприпасы в 1997 году, однако впоследствии забыл про них», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По данному факту возбудили уголовное дело, сельчанину грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

В отношении мужчины избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.