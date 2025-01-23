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Криминал

Сердобчанин совершил жестокое убийство накануне отправки в армию

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20-летнего жителя Сердобского района приговорили к 14 годам лишения свободы за жестокое убийство 42-летнего отчима.

Преступление было совершено в ночь на 22 октября 2023 года. В нем также обвинили 41-летнего сожителя матери подсудимого. Сначала молодой сельчанин и мужчина распивали спиртное в компании в Сердобске, а затем решили отправиться в село Пригородное, чтобы поквитаться за старые обиды с отчимом юноши, бывшим супругом его матери.

Молодой человек и его сообщник избили мужчину руками и ногами, а также деревянной ножкой стула и металлической ножкой журнального стола.

«В материалах уголовного дела имелись видеозаписи момента избиения потерпевшего, снятые товарищем подсудимого, приехавшим за компанию с остальными лицами», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Сердобчанин совершил жестокое убийство накануне отправки в армию

Заметив, что жертва не подает признаков жизни, подельники засунули тело под диван и покинули дом. Однако пострадавший еще дышал. Он позвонил сестре и рассказал ей о своем плохом состоянии.

Когда родственница приехала в дом брата, он уже скончался от травмы головы. Личности злоумышленников быстро установили, их заключили под стражу.

Свою вину молодой человек полностью признал. В последнем слове он попросил прощения у родственников отчима и пояснил, что не хотел убивать.

«В материалах дела имеется информация, что до совершения преступления юношу призвали в армию и на следующий день после убийства он должен был отправиться на военную службу», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Наказание сердобчанин будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить сестре убитого 1 млн рублей компенсации морального вреда.

«В отношении соучастника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство», - добавила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Фото 2 - СУ СКР по области.

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Источник — фото 1 предоставлено Пензенским областным судом
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