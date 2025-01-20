Сетевое издание|18+|Понедельник|20 янв 2025|19:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Никольске пенсионерка добила ногами подругу, выброшенную в окно

Печать
Telegram

В Никольске завершено расследование жестокой расправы 65-летней местной жительницы над 66-летней подругой. Сначала пенсионерка вытолкнула жертву в окно, а затем добила ее.

Трагедия случилась в ночь с 25 на 26 июня на улице Ленина, в квартире младшей из приятельниц. Женщины выпивали и поссорились. Когда гостья отошла к окну, хозяйка вытолкнула ее наружу с высоты второго этажа.

Затем владелица квартиры спустилась на улицу и добила собутыльницу ногами, а после этого перетащила тело подальше от своего окна, подобрала москитную сетку и вернулась обратно в дом.

Пострадавшая скончалась на месте от травмы головы. Труп на тротуаре заметил прохожий и сообщил в полицию.

Подозреваемую нашли и предъявили обвинение в убийстве. Женщина во всем призналась.

«В ходе предварительного следствия она содержалась под домашним арестом. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного СУ СКР
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте