В Никольске пенсионерка добила ногами подругу, выброшенную в окно

20.01.2025 | 18:42

В Никольске завершено расследование жестокой расправы 65-летней местной жительницы над 66-летней подругой. Сначала пенсионерка вытолкнула жертву в окно, а затем добила ее.

Трагедия случилась в ночь с 25 на 26 июня на улице Ленина, в квартире младшей из приятельниц. Женщины выпивали и поссорились. Когда гостья отошла к окну, хозяйка вытолкнула ее наружу с высоты второго этажа.

Затем владелица квартиры спустилась на улицу и добила собутыльницу ногами, а после этого перетащила тело подальше от своего окна, подобрала москитную сетку и вернулась обратно в дом.

Пострадавшая скончалась на месте от травмы головы. Труп на тротуаре заметил прохожий и сообщил в полицию.

Подозреваемую нашли и предъявили обвинение в убийстве. Женщина во всем призналась.

«В ходе предварительного следствия она содержалась под домашним арестом. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.