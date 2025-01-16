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Криминал

В р. п. Лунино школьница обокрала пенсионерку, считавшую ее внучкой

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Жительница р. п. Лунино украла с банковского счета своей престарелой знакомой 271 314 рублей. На момент совершения преступления ей было 14 лет.

С февраля по июль 2024 года школьница, используя мобильный телефон жертвы, переводила деньги с ее банковского счета на свой - через приложение «СберБанк Онлайн».

Девушка знала пароль, поскольку часто бывала в доме потерпевшей. Она помогала по хозяйству ей и ее престарелым сестрам; женщины привязались к школьнице и считали своей внучкой.

Деньги воровка тратила на продукты, одежду, косметику, путешествия, развлечения и онлайн-игры. Матери она говорила, что зарабатывает в интернете переводом с китайского и корейского языков.

В июле потерпевшая обнаружила, что ей не поступила пенсия. Оказалось, она была переведена на расчетный счет школьницы. Тогда и выяснилось, что та украла уже 271 314 рублей.

Девушка полностью признала вину. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год, сообщили в Лунинском районном суде Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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