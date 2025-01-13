Зареченка познакомилась с мужчиной на улице и согрелась за его счет

13.01.2025 | 09:20

47-летнюю жительницу Заречного подозревают в краже 144 000 рублей у 51-летнего мужчины. Горожанка случайно познакомилась с ним на улице.

Они понравились друг другу, и женщина пригласила нового приятеля к себе в гости. Какое-то время они распивали спиртное, а когда алкоголь закончился, зареченец предложил хозяйке сходить в магазин и отдал ей свою банковскую карту.

Женщина отправилась за покупками. Вернувшись, она увидела, что гость ушел, не дождавшись ее. Карта мужчины осталась при ней.

Поначалу она ею не пользовалась, а потом решила потратить случайно полученные деньги. В течение суток она расплачивалась картой своего гостя, снимала деньги в банкомате, покупала продукты и даже приобрела электрический обогреватель.

Затем злоумышленницу задержали. Она во всем призналась, раскаялась в содеянном и пообещала возместить ущерб пострадавшему. Но это произойдет, когда она устроится на работу.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.