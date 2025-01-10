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Криминал

На ул. Каракозова непрошеный гость пытался открыть дверь топором

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На улице Каракозова в Пензе задержали 24-летнего мужчину, который пытался топором открыть дверь соседа и разбил стекла в подъезде дома.

На ул. Каракозова непрошеный гость пытался открыть дверь топором

Около 4:00 пострадавший обратился за помощью в полицию. На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии.

На ул. Каракозова непрошеный гость пытался открыть дверь топором

Как оказалось, мужчины выпивали вместе, но в ходе застолья поругались, после чего гость покинул квартиру. Когда через некоторое время он захотел вернуться, дверь оказалась заперта.

На ул. Каракозова непрошеный гость пытался открыть дверь топором

На ул. Каракозова непрошеный гость пытался открыть дверь топором

Оскорбившись, пьяный пензенец принес топор и начал бить им по двери, серьезно повредив полотно. Однако проложить путь к цели не удалось: правоохранители вовремя подоспели на помощь забаррикадировавшемуся хозяину жилья.

На ул. Каракозова непрошеный гость пытался открыть дверь топором

«Агрессивный мужчина был доставлен в отдел полиции, где раскаялся в содеянном и дал признательные показания», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, уточнив, что он уже был судим.

На ул. Каракозова непрошеный гость пытался открыть дверь топором

В Росгвардии добавили: к административной ответственности привлечена 26-летняя сожительница задержанного - гражданка одной из соседних республик, незаконно пребывающая на территории России. Ее выдворят за пределы страны.

На ул. Каракозова непрошеный гость пытался открыть дверь топором

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Источник — фото и видео областного управления Росгвардии
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