На ул. Каракозова непрошеный гость пытался открыть дверь топором

10.01.2025 | 11:59

На улице Каракозова в Пензе задержали 24-летнего мужчину, который пытался топором открыть дверь соседа и разбил стекла в подъезде дома.

Около 4:00 пострадавший обратился за помощью в полицию. На место выехали сотрудники полиции и Росгвардии.

Как оказалось, мужчины выпивали вместе, но в ходе застолья поругались, после чего гость покинул квартиру. Когда через некоторое время он захотел вернуться, дверь оказалась заперта.

Оскорбившись, пьяный пензенец принес топор и начал бить им по двери, серьезно повредив полотно. Однако проложить путь к цели не удалось: правоохранители вовремя подоспели на помощь забаррикадировавшемуся хозяину жилья.

«Агрессивный мужчина был доставлен в отдел полиции, где раскаялся в содеянном и дал признательные показания», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, уточнив, что он уже был судим.

В Росгвардии добавили: к административной ответственности привлечена 26-летняя сожительница задержанного - гражданка одной из соседних республик, незаконно пребывающая на территории России. Ее выдворят за пределы страны.