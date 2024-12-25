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Криминал

В Сердобском районе аферисты обманули мать и дочь на 6 млн

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В Сердобском районе 22-летняя дочь вместе с матерью перевела мошенникам около 6 000 000 рублей. Женщины хотели заработать.

Девушка нашла в интернете предложение об инвестициях, заинтересовалась и рассказала родственнице, а та одобрила. Семья оставила заявку на сайте, после чего с ними связался куратор.

Он рассказал, что нужно зарегистрироваться на инвестиционной площадке и пополнить специальный брокерский счет.

Несколькими транзакциями дочь перечислила более 5 000 000 рублей.

В Сердобском районе аферисты обманули мать и дочь на 6 млн

«Затем собеседник сообщил, что на счет необходимо внести дополнительную сумму, чтобы вывести прибыль», - отметила следователь СО ОМВД России по Сердобскому району Ольга Кондратьева.

Мать оформила кредит на 800 000 рублей и перевела все деньги. После этого куратор перестал выходить на связь.

Жертвы обмана обратились в полицию.

В Сердобском районе аферисты обманули мать и дочь на 6 млн

«Сотрудники принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело», - рассказала Ольга Кондратьева.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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