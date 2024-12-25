20-летний пензенец решил разнять драчунов и выстрелил в одного из них

25.12.2024 | 08:28

В Пензенском районе полицейские получили сообщение о госпитализации 22-летнего пациента с травмой, которая может иметь криминальный характер.

Сотрудники уголовного розыска установили, что ранение причинил 20-летний житель Пензы.

Он рассказал, что выпивал с приятелями. Во время застолья двое из собутыльников поссорились и начали драться.

Парень подошел, чтобы разнять потасовщиков. Однако один из них решил, что подошел новый противник, и стал нелестно высказываться в его адрес. Тогда «миротворец» достал травматический пистолет и выстрелил в грудь агрессивного друга.

На парня возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия. За это грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.