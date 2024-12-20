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Криминал

В Пензе дворник нашел сумку с 460 тысячами рублей

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К пензенским полицейским обратился 26-летний житель города, у которого пропало почти полмиллиона наличных.

По словам пензенца, мать дала ему 460 тысяч рублей, чтобы он заказал мебель. Но по пути домой мужчина поссорился с женой и отправился в бар - привести нервы в порядок. На следующий день он обнаружил, что где-то забыл сумку с деньгами.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, присвоившего чужие средства. Им оказался 68-летний житель областного центра.

Пенсионер рассказал, что подрабатывает дворником. Когда он с утра начал подметать, то увидел сумку. Заглянув в нее, мужчина обнаружил купюры и, обрадовавшись удаче, потратил часть из них.

Теперь на дворника заведено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в УМВД России по Пензенской области.

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