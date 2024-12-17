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Криминал

В Сердобском районе у мужчины нашли винтовку, револьвер и пистолеты

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60-летнему жителю Сердобского района придется ответить за необычное хобби. Он переделывал сигнальное оружие в огнестрельное.

Полицейские провели обыск в доме мужчины и обнаружили револьвер с пистолетом.

В Сердобском районе у мужчины нашли винтовку, револьвер и пистолеты

«Револьвер я нашел в гараже в городе Конаково, их там начали просто выбрасывать, вывозить, и, смотрю, хороший револьвер сигнальный. Я его почистил еще как реликвию, там «1938 год» написано. Я просто для себя. Я все хранил, чистил, смазывал, и у меня все это лежало в хорошем состоянии», - признался местный житель.

В Сердобском районе у мужчины нашли винтовку, револьвер и пистолеты

Кроме того, у него нашли травматический пистолет, пневматическую винтовку, а еще разные патроны, из которых несколько оказались самодельными. Сердобчанин пояснил, что изготавливал оружие у себя на даче.

В Сердобском районе у мужчины нашли винтовку, револьвер и пистолеты

Возбуждены уголовные дела, подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила следователь следственного отдела ОМВД России по Сердобскому району Елена Тоичкина.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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