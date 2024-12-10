Пензенец не стерпел выходку собутыльника и до смерти избил его

10.12.2024 | 19:08

34-летнего жителя отправили в колонию строгого режима за смерть 46-летнего знакомого. Трагедия случилась вечером 6 июня 2024-го на улице Тарханова.

Как установило следствие, пензенец пришел в гости к старшему товарищу. Некоторое время они вместе распивали спиртное. После хозяин отправился в магазин за сигаретами, а визитер остался ожидать его на крыльце.

«По возвращении потерпевший, не говоря ни слова, беспричинно ударил гостя кулаком по лицу. В ответ мужчина нанес обидчику 2 удара по голове, от которых последний упал, после чего еще несколько раз ударил того ногой по туловищу и ушел с места происшествия», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Пензенец ударил обидчика не менее 20 раз, тот получил тупую сочетанную травму груди и живота, осложнившуюся массивной кровопотерей.

Агрессор же отправился к двум другим знакомым, и продолжил распивать спиртное уже с ними. В новой компании он рассказал о случившемся. Те мужчины забеспокоились о состоянии избитого и предложили проверить его.

Втроем горожане пришли на место происшествия и обнаружили пострадавшего лежащим там, где его оставил агрессор. Один из приятелей вызвал скорую. Врачи госпитализировали избитого, через некоторое время он скончался в больнице.

«На период предварительного следствия и в ходе судебного разбирательства осужденный содержался под стражей», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

Пензенца признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть пострадавшего, и приговорили к 7 годам лишения свободы. Кроме того, мужчина должен выплатить дочери погибшего 400 000 рублей компенсации морального вреда.

Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.