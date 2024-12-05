Пензенец ответит за «бомбу» в подвале дома на улице Ладожской

05.12.2024 | 08:15

В Пензе перед судом предстанет 45-летний местный житель. 20 июня этого года мужчина, будучи нетрезвым, решил подшутить надо правоохранителями и сообщил о взрывном устройстве, заложенном в подвале жилого дома.

Бомба якобы находилась на улице Ладожской. К дому немедленно выехали полицейские и саперы. Они провели эвакуацию жителей, оцепили здание.

«Специалисты кинологической службы полиции со служебными собаками обследовали строение и прилегающую территорию. В результате проверки предметов, представляющих опасность, обнаружено не было», - рассказали в пресс-службе УМВД России по области.

Начался розыск хулигана, который позвонил в полицию. Вскоре его личность установили. Мужчина во всем признался.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.