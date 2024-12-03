В Пачелмском районе у 28-летнего мужчины нашли оружие и наркотики

03.12.2024 | 12:02

28-летнему жителю Пачелмского района придется ответить за хранение оружия, взрывчатых веществ и конопли.

Полицейские пришли к мужчине, получив информацию, что он незаконно держит дома опасные предметы.

«Был проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты незарегистрированное гладкоствольное ружье, 16 патронов, а также 2 металлические банки с сыпучим веществом внутри», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Экспертиза показала, что в емкостях был порох массой 440 граммов.

Кроме того, сотрудники нашли в доме мужчины целлофановый пакет с измельченной коноплей массой около 60 граммов.

«Злоумышленник признал свою вину и рассказал, что оружие и боеприпасы ему отдал на хранение его знакомый, который впоследствии скончался. А наркосодержащие растения он собрал самостоятельно на окраине села и хранил для личного потребления», - отметила Ольга Евдокимова.

На местного жителя завели уголовные дела.