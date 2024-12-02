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Криминал

В Пензе в исправительном центре № 1 у осужденного нашли «соль»

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Сотрудники ФСИН и МВД России задержали осужденного к принудительным работам в исправительном центре № 1 на улице Пушанина.

Они отрабатывали оперативную информацию и в ходе досмотра нашли в кармане куртки мужчины подозрительный сверток, замотанный в изоленту черного цвета. Внутри был наркотик - «соль».

«Согласно заключению эксперта, изъятое вещество массой 0,52 грамма содержит в своем составе производное наркотического средства N-метилэфедрона», - уточнили в УФСИН России по Пензенской области.

Осужденный сообщил, что приобрел «соль» для личного употребления.

Ранее на территорию исправительной колонии № 5, которая также располагается на улице Пушанина, попытались передать наркотик. Сотрудники УФСИН досмотрели личные вещи одного из посетителей в комнате приема посылок, передач и бандеролей, и у них вызвало подозрение замороженное детское мыло. Посылку «изучила» служебная собака, специализирующаяся на поиске наркотических средств и их прекурсоров, и обозначила наличие подобных веществ.

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Источник — фото областного УФСИН России
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