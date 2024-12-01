Мокшанцу грозит срок за походы в магазины с чужой картой

01.12.2024 | 15:18

25-летний житель Мокшана может потерять свободу за то, что подобрал на улице чужую банковскую карту и принялся ею пользоваться.

В полицию обратилась 59-летняя пензячка. Она начала получать СМС-сообщения о списаниях за покупки по карте, которую потеряла. Всего со счета женщины пропало более 6 000 рублей.

«Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен житель поселка Мокшан. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - рассказали в областном УМВД РФ.

Молодой человек не стал отрицать, что нашел карту и расплачивался ей в магазинах.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мокшанцу грозит до 6 лет лишения свободы.