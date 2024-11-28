Сетевое издание|18+|Четверг|28 ноя 2024|09:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Кузнецке на женщину напали возле продуктового магазина

Печать
Telegram

61-летняя жительница Кузнецка едва не стала жертвой ограбления. На женщину напали рядом с продуктовым магазином.

Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители немедленно выехали на место, вскоре им удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 46-летний мужчина.

Он во всем признался и рассказал, что на преступление его толкнула нехватка денег на алкоголь. Мужчина затаился недалеко от магазина и стал выжидать подходящую жертву для ограбления.

В поле его зрения попала кузнечанка с рюкзаком. Недолго думая, злоумышленник набросился на нее, пытаясь забрать имущество. Но женщина громко закричала, чем привлекла внимание прохожих, поспешивших ей на помощь.

Испугавшись, мужчина убежал.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит оказаться за решеткой на срок до 7 лет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте