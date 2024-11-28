В Кузнецке на женщину напали возле продуктового магазина

28.11.2024 | 08:11

61-летняя жительница Кузнецка едва не стала жертвой ограбления. На женщину напали рядом с продуктовым магазином.

Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители немедленно выехали на место, вскоре им удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 46-летний мужчина.

Он во всем признался и рассказал, что на преступление его толкнула нехватка денег на алкоголь. Мужчина затаился недалеко от магазина и стал выжидать подходящую жертву для ограбления.

В поле его зрения попала кузнечанка с рюкзаком. Недолго думая, злоумышленник набросился на нее, пытаясь забрать имущество. Но женщина громко закричала, чем привлекла внимание прохожих, поспешивших ей на помощь.

Испугавшись, мужчина убежал.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит оказаться за решеткой на срок до 7 лет.