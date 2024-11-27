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Криминал

В Пензе участников ОПГ обвиняют в обналичивании 233 млн рублей

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В Пензенской области завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Обвиняемыми по нему проходят 5 человек.

По данным следствия, не позднее 20 февраля 2021 года 37-летний житель Пензы сформировал организованную преступную группу (ОПГ), чтобы «заработать» крупную сумму. Не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, злоумышленники оказывали организациям услуги по транзиту и обналичиванию денег.

Для этого они создали не менее 96 «технических» фирм с дистанционным банковским обслуживанием, заключали фиктивные договоры, изготавливали и направляли в банки поддельные распоряжения о переводе средств.

«За услуги в виде обналичивания денежных средств преступной группой была установлена комиссия в размере не менее 6% от сумм, поступивших на банковские счета «технических» фирм», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

С февраля 2021 по сентябрь 2022 года участники ОПГ совершили незаконные финансовые операции на сумму более 233 млн рублей, уточнили в региональной прокуратуре. За это время они получили доход в размере более 21 млн.

Уголовное дело направлено в суд.

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Источник — фото областного СУ СКР
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