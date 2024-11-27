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Криминал

Смертельное ДТП с микроавтобусом и фурой у Вирги: вынесен приговор

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В Пензенской области вынесли приговор 35-летнему гражданину Кыргызской Республики. По его вине в ДТП погибли два человека.

Авария произошла ранним утром 13 января 2023 года на 559-м километре трассы М-5 вблизи села Вирга Нижнеломовского района. Мужчина был за рулем грузовика Mercedes. Он не выбрал безопасную скорость и потерял управление на скользкой дороге, рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

Машину занесло, она выехала на полосу встречного движения. Там фура столкнулась с микроавтобусом Volkswagen, в котором ехали на работу сотрудники ООО «Новая ферма».

Смертельное ДТП с микроавтобусом и фурой у Вирги: вынесен приговор

В автобусе находилось 14 пассажиров. От полученных травм на месте происшествия скончался 54-летний водитель и 68-летняя женщина.

Смертельное ДТП с микроавтобусом и фурой у Вирги: вынесен приговор

Еще три пассажира микроавтобуса (две женщины и мужчина) получили повреждения, которые квалифицировали как тяжелые.

Смертельное ДТП с микроавтобусом и фурой у Вирги: вынесен приговор

На суде водитель грузовика свою вину не признал.

Смертельное ДТП с микроавтобусом и фурой у Вирги: вынесен приговор

«Однако, согласно выводам автотехнической экспертизы, в данной дорожно-транспортной ситуации он располагал технической возможностью предотвратить столкновение с автобусом, его действия находятся в причинной связи с ДТП», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

При назначении наказания учли, что у мужчины положительные характеристики, он не привлекался к административной ответственности. Кроме того, у иностранца на иждивении трое маленьких детей.

Водителю назначили 5 лет в колонии-поселении, также его лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев.

«Жалобу защитника осужденного на приговор апелляционная инстанция оставила без удовлетворения», - добавили в суде.

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Источник — фото СУ СКР по области
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