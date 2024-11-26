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Криминал

Работника птицефабрики будут судить за сcору с коллегой

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31-летнего жителя р. п. Башмаково будут судить за сcору с коллегой. Она закончилась причинением тяжкого вреда здоровью.

Инцидент случился в ночь на 26 апреля. Башмаковец, ранее уже имевший проблемы с законом, в общежитии птицефабрики на ул. Горочка в с. Серый Ключ Нижнеломовского района с двумя товарищами по работе употреблял спиртное. Когда они вышли покурить, к ним присоединился еще один сотрудник птицефабрики, 45-летний, который ранее спал.

«Между мужчинами на почве разногласий по рабочим вопросам возник конфликт, в ходе которого старший товарищ оттолкнул башмаковца в грудь и вернулся на свое спальное место. Обиженный злоумышленник подошел к лежавшему на кровати коллеге и нанес ему ногами, обутыми в резиновые шлепанцы, не менее 4 ударов по туловищу и грудной клетке, а затем, встав ногами на кровать, еще не менее 2 ударов в область груди», - сообщили в областной прокуратуре.

После этого потерпевший на попутке уехал домой (он также из р. п. Башмаково), и жена вызвала ему скорую. А нападавший лег спать и лишь утром узнал, что его напарника госпитализировали.

Мужчина признал вину, он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Нижнеломовский районный суд Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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