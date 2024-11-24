Зареченка приняла звонок и лишилась более 1 800 000 рублей

24.11.2024 | 13:10

Еще одна жительница Пензенской области потеряла крупную сумму после телефонного разговора. 51-летняя зареченка доверилась незнакомке, взяла кредиты и отправила деньги на продиктованный счет.

Женщине позвонила аферистка, представилась специалистом Финмониторинга и рассказала, что мошенники пытаются оформить кредиты на ее имя и что теперь ей нужно самой срочно взять деньги в банке, чтобы предотвратить кражу.

Жительница Заречного так и сделала, а потом перевела более 1 800 000 рублей на счет, продиктованный собеседницей. Только после завершения операции горожанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. При этом о подобных способах мошенничества она знала.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», - сообщили в областном УМВД РФ.

Жителей Пензенской области в очередной раз просят не верить незнакомым людям, которые звонят по телефону.