Сетевое издание|18+|Среда|20 ноя 2024|14:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенец потерял 2,5 млн рублей в попытке заработать на инвестициях

Печать
Telegram

Пензенцы все чаще попадают на мошенников в попытке заработать. Очередной жертвой аферистов стал 63-летний житель областного центра. Он решил инвестировать деньги, но в итоге лишился миллионов рублей.

Пензенец потерял 2,5 млн рублей в попытке заработать на инвестициях

Мужчина нашел в интернете сайт с заманчивым предложением и отправил заявку. После этого с ним связался неизвестный и объяснил, что для участия в торгах нужно перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты.

Пензенец поверил собеседнику и сделал все так, как тот говорил: оформил несколько кредитов и отправил на продиктованные счета более 2,5 миллиона рублей.

Пензенец потерял 2,5 млн рублей в попытке заработать на инвестициях

«Не получив прибыль от инвестиций, мужчина пытался вернуть свои деньги. После неоднократных попыток вывести свои средства пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию», - рассказал старший следователь УМВД России по г. Пензе Юрий Демидов.

Пензенец потерял 2,5 млн рублей в попытке заработать на инвестициях

Возбуждено уголовное дело. Преступника ищут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото и видео областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте