Пензенец потерял 2,5 млн рублей в попытке заработать на инвестициях

20.11.2024 | 12:12

Пензенцы все чаще попадают на мошенников в попытке заработать. Очередной жертвой аферистов стал 63-летний житель областного центра. Он решил инвестировать деньги, но в итоге лишился миллионов рублей.

Мужчина нашел в интернете сайт с заманчивым предложением и отправил заявку. После этого с ним связался неизвестный и объяснил, что для участия в торгах нужно перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты.

Пензенец поверил собеседнику и сделал все так, как тот говорил: оформил несколько кредитов и отправил на продиктованные счета более 2,5 миллиона рублей.

«Не получив прибыль от инвестиций, мужчина пытался вернуть свои деньги. После неоднократных попыток вывести свои средства пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию», - рассказал старший следователь УМВД России по г. Пензе Юрий Демидов.

Возбуждено уголовное дело. Преступника ищут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.