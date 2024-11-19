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Криминал

Сельчанин заглянул приятелю в карман и не смог устоять перед кражей

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39-летний житель Большой Валяевки воспользовался доверием своего товарища и оказался на скамье подсудимых. Он украл с карты приятеля десятки тысяч рублей.

Вечером 7 апреля мужчина пришел к знакомому в деревню Ольшанка и попросил денег в долг. Тот предложил поискать в кармане куртки, лежавшей на кресле. Вместо наличных гость нашел банковскую карту - ее и забрал.

«На столе он увидел листочек с цифрами пин-кода и понял, что он относится к этой карте. Покинув дом, злоумышленник вызвал такси, доехал до проживавшего в Пензе другого своего товарища и вместе с ним отправился за покупками. Он неоднократно снимал денежные средства и оплачивал продукты, спиртные напитки, такси, а также приобрел мобильные телефоны себе и товарищу, не осведомленному о принадлежности банковской карты», - рассказали в прокуратуре области.

Всего мужчина потратил 22 793 рубля, полностью опустошив счет. Когда владелец заметил пропажу листка со стола, то быстро обо всем догадался.

«Неоднократные разговоры с похитителем закончились добровольным возвращением лишь 2 000 рублей. Потерпевший обратился в полицию. В ходе расследования уголовного дела злоумышленник полностью возместил ущерб», - рассказали в прокуратуре.

Подсудимого приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

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