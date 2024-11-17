В селе Лунино автозаправка стала местом разборки двух женщин

17.11.2024 | 13:12

В Лунинском районе осудили местную жительницу, избившую женщину на АЗС. Ранее гражданку уже привлекали к уголовной ответственности за применение насилия.

Инцидент произошел на заправке в селе Лунино. Сельчанка приехала туда на встречу с давней знакомой, чтобы побеседовать о бывшем муже.

Незаладившийся разговор вылился в ссору. Женщина схватила знакомую за волосы, повалила ее на землю и 4 раза ударила кулаком в голову.

Поверженная соперница сильно не пострадала, но испытала физическую боль.

На суде сельчанка признала свою вину. Суд назначил ей ограничение свободы на срок 6 месяцев.

Также с женщины в пользу пострадавшей взыскали 15 000 рублей компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе Лунинского районного суда.