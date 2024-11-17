Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 ноя 2024|22:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В поселке Лунино автозаправка стала местом разборки двух женщин

Печать
Telegram

В Лунинском районе осудили местную жительницу, избившую женщину на АЗС. Ранее гражданку уже привлекали к уголовной ответственности за применение насилия.

Инцидент произошел в поселке Лунино, на заправке на улице Юбилейной. Сельчанка приехала туда на встречу с давней знакомой, чтобы побеседовать о бывшем муже.

Незаладившийся разговор вылился в ссору. Женщина схватила знакомую за волосы, повалила ее на землю и 4 раза ударила кулаком в голову.

Поверженная соперница сильно не пострадала, но испытала физическую боль.

На суде сельчанка признала свою вину. Суд назначил ей ограничение свободы на срок 6 месяцев.

Также с женщины в пользу пострадавшей взыскали 15 000 рублей компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе Лунинского районного суда.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте