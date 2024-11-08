В полиции рассказали о хищении денег в ряде ТСЖ и ЖСК

08.11.2024 | 09:34

В 2024 году пензенские полицейские выявили уже 14 преступлений в сфере ЖКХ. Ущерб от них составил более 1,5 млн рублей.

Так, председатель ТСЖ в Пензе взяла более 300 000 рублей у представителей коммерческих организаций: они хотели преимуществ при заключении договоров на оказание услуг.

Бухгалтер ЖСК перечислила себе на карту 750 000 рублей с расчетного счета организации и потратила их на личные нужды.

Директор МУП «ЖКХ» в одном из населенных пунктов региона, являющийся депутатом комитета местного самоуправления, оплачивал личные покупки за счет организации.

Управляющий ряда ТСЖ в Пензе похитил у жителей более 120 000 рублей.

«За совершение преступлений в сфере ЖКХ к уголовной ответственности привлечены 4 лица. Дела в отношении других фигурантов расследуются. Причиненный ущерб виновными возмещается в полном объеме», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.