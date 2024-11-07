Сетевое издание|18+|Четверг|7 ноя 2024|21:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

В Пензенской области осудили организаторов нарколаборатории

Печать
Telegram

В Пензенской области вынесли приговор организаторам нарколаборатории в Колышлейском районе. Они изготавливали запрещенные вещества для продажи.

Установлено, что с марта 2023-го мужчины в возрасте 39, 28 лет и 21 года работали на наркошоп. Двое из них, ранее судимые жители Тюмени и Калужской области, занимались производством.

Третий, уроженец Таджикистана, распространял закладки в разных регионах вместе с 38-летним напарником из Узбекистана. Дело в отношении последнего выделено в отдельное производство и будет рассматриваться в Нижнеломовском районном суде.

В апреле того же года мужчины получили от своих подельников около 2 миллионов рублей и купили 2 автомобиля и дом с надворными постройками в Колышлейском районе. В бане они устроили нарколабораторию, а в гараже хранили большие партии ингредиентов.

«С июня по август 2023 года подсудимые произвели более 120 кг синтетического наркотика, часть которого попытались сбыть бесконтактным способом на территории Колышлейского и Сердобского районов Пензенской области. Однако преступная деятельность нарколаборатории была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», - рассказали в прокуратуре области.

Полицейские в ходе обыска изъяли изготовленное вещество с N-метилэфедроном в составе. Также они обнаружили более 850 килограммов прекурсоров, оборудование и химические реактивы.

Все трое признали вину.

«С учетом наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств им назначено наказание в виде лишения свободы. Самый активный участник группы приговорен к 21 году с отбыванием наказания в колонии особого режима, другой производитель зелья - к 18 годам, распространитель наркотических средств - к 9 годам. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима», - сообщили в Пензенском областном суде.

Автомобили, дом и участок конфискованы в доход государства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Пензенского областного суда
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте