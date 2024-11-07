В Пензенской области осудили организаторов нарколаборатории

07.11.2024 | 21:07

В Пензенской области вынесли приговор организаторам нарколаборатории в Колышлейском районе. Они изготавливали запрещенные вещества для продажи.

Установлено, что с марта 2023-го мужчины в возрасте 39, 28 лет и 21 года работали на наркошоп. Двое из них, ранее судимые жители Тюмени и Калужской области, занимались производством.

Третий, уроженец Таджикистана, распространял закладки в разных регионах вместе с 38-летним напарником из Узбекистана. Дело в отношении последнего выделено в отдельное производство и будет рассматриваться в Нижнеломовском районном суде.

В апреле того же года мужчины получили от своих подельников около 2 миллионов рублей и купили 2 автомобиля и дом с надворными постройками в Колышлейском районе. В бане они устроили нарколабораторию, а в гараже хранили большие партии ингредиентов.

«С июня по август 2023 года подсудимые произвели более 120 кг синтетического наркотика, часть которого попытались сбыть бесконтактным способом на территории Колышлейского и Сердобского районов Пензенской области. Однако преступная деятельность нарколаборатории была пресечена сотрудниками правоохранительных органов», - рассказали в прокуратуре области.

Полицейские в ходе обыска изъяли изготовленное вещество с N-метилэфедроном в составе. Также они обнаружили более 850 килограммов прекурсоров, оборудование и химические реактивы.

Все трое признали вину.

«С учетом наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств им назначено наказание в виде лишения свободы. Самый активный участник группы приговорен к 21 году с отбыванием наказания в колонии особого режима, другой производитель зелья - к 18 годам, распространитель наркотических средств - к 9 годам. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима», - сообщили в Пензенском областном суде.

Автомобили, дом и участок конфискованы в доход государства.