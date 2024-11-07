Пензенец устроил стрельбу по детям из-за брошенного в забор камня

07.11.2024 | 08:51

Вынесен приговор 66-летнему жителю Пензы, стрелявшему по детям. Инцидент произошел 10 июня 2023 года в период с 18:00 до 19:00.

Мужчина находился на своем подворье и услышал, что в его забор кто-то швырнул камень. Разозленный домовладелец вооружился предметом, похожим на пистолет и способным стрелять металлическими пулями. Увидев группу детей, он трижды выстрелил в их сторону, попав в двух малолетних ребят.

Одному из детей пуля травмировала правый глаз и причинила контузию. Экспертиза расценила вред здоровью как средней тяжести.

Другой ребенок получил кровоподтек и ссадину левого бедра. Эти повреждения были классифицированы как не причинившие вред здоровью человека.

В суде мужчина признал вину частично: он утверждал, что не стрелял умышленно и целенаправленно.

Суд учел, что пензенец женат, находится на пенсии, является активным добровольцем регионального благотворительного фонда помощи детям «Неравнодушные сердца», а также неоднократно оказывал гуманитарную помощь участникам специальной военной операции.

Смягчающими обстоятельствами стали возраст, состояние здоровья, частичную компенсацию потерпевшим морального вреда на суммы 80 000 рублей и 5 000 рублей.

В итоге пенсионера приговорили к 3 годам лишения свободы условно с 4-летним испытательным сроком. Также с него взыскана в пользу пострадавшего ребенка компенсация морального вреда в размере 800 000 рублей и возмещение материального ущерба в сумме 26 472 рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», - уточнили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.