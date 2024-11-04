Сюрприз в банкомате: пензенец ответит за кражу 20 000 рублей

04.11.2024 | 10:53

60-летний житель Пензы остался без пенсии, поверив в неисправность банковского терминала.

Мужчина пришел снять деньги, однако банкомат не выдал ему купюры. Пенсионер обратился к сотрудникам финансового учреждения. Те заверили, что оборудование сломалось, а сумма автоматически вернется на карту.

Когда деньги так и не пришли, пензенец обратился в полицию. Правоохранители выехали на место происшествия и выяснили, что пенсия мужчины оказалась в лотке терминала, когда мужчина уже покинул банк. Деньги увидел 24-летний житель областного центра, убедился, что никто не обращает на него внимания, и забрал купюры себе.

Сумма ущерба составила 20 000 рублей.

«Сотрудниками полиции похищенные денежные средства изъяты и будут возвращены законному владельцу», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Сейчас пензенец находится под обязательством о явке.