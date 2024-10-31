Вор из Сурска упрекнул свою жертву в нерасторопности

В Городищенском районе будут судить жителя Сурска, которого обвиняют в краже денег с банковского счета.
Днем 20 июля мужчина на улице Советской в Городище нашел карту и оставил ее себе. В течение недели он трижды расплачивался ею за бензин на заправках и за лекарства в аптеке, потратив в общей сложности более 2 400 рублей.
Только после этого 55-летняя владелица обнаружила пропажу. Женщина зашла в онлайн-приложение банка, увидела операции, совершенные не ею, и обратилась в полицию.
Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения, но вину тот не признал. По словам мужчины, он был уверен, что нашел свою потерянную когда-то карту.
«После изъятия ее сотрудниками полиции обвиняемый позвонил владелице и договорился о встрече. Он возместил женщине ущерб и упрекнул ее в том, что она своевременно не заблокировала свою карту», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Уголовное дело направлено в суд.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀