Вор из Сурска упрекнул свою жертву в нерасторопности

31.10.2024 | 12:40

В Городищенском районе будут судить жителя Сурска, которого обвиняют в краже денег с банковского счета.

Днем 20 июля мужчина на улице Советской в Городище нашел карту и оставил ее себе. В течение недели он трижды расплачивался ею за бензин на заправках и за лекарства в аптеке, потратив в общей сложности более 2 400 рублей.

Только после этого 55-летняя владелица обнаружила пропажу. Женщина зашла в онлайн-приложение банка, увидела операции, совершенные не ею, и обратилась в полицию.

Злоумышленника вычислили по камерам видеонаблюдения, но вину тот не признал. По словам мужчины, он был уверен, что нашел свою потерянную когда-то карту.

«После изъятия ее сотрудниками полиции обвиняемый позвонил владелице и договорился о встрече. Он возместил женщине ущерб и упрекнул ее в том, что она своевременно не заблокировала свою карту», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Уголовное дело направлено в суд.