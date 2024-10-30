Сетевое издание|18+|Среда|30 окт 2024|10:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

На стройплощадке в Пензе монтажник упал с 4-го этажа и погиб

Печать
Telegram

В Пензе расследуются причины гибели на производстве работника предприятия.

По данным следствия, днем 17 октября на строительной площадке на улице Богданова монтажник трудился на 4-м этаже возводящегося здания.

Во время выполнения работ мужчина упал с высоты и получил смертельные травмы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливается работник организации, ответственный за соблюдение требований охраны труда.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте