На стройплощадке в Пензе монтажник упал с 4-го этажа и погиб

30.10.2024 | 08:54

В Пензе расследуются причины гибели на производстве работника предприятия.

По данным следствия, днем 17 октября на строительной площадке на улице Богданова монтажник трудился на 4-м этаже возводящегося здания.

Во время выполнения работ мужчина упал с высоты и получил смертельные травмы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливается работник организации, ответственный за соблюдение требований охраны труда.