На стройплощадке в Пензе монтажник упал с 4-го этажа и погиб

В Пензе расследуются причины гибели на производстве работника предприятия.
По данным следствия, днем 17 октября на строительной площадке на улице Богданова монтажник трудился на 4-м этаже возводящегося здания.
Во время выполнения работ мужчина упал с высоты и получил смертельные травмы.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Как сообщили в СУ СКР по Пензенской области, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливается работник организации, ответственный за соблюдение требований охраны труда.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀