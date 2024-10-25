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Криминал

В Спасске воспитанники детдома украли из магазина водку и сигареты

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В пятницу, 25 октября, в Спасске осудили троих воспитанников детского дома, признанных виновными в краже.

12 июня в первом часу ночи они самовольно покинули учреждение, употребили спиртное, а потом кирпичом разбили окно в магазине «Авокадо».

Через образовавшуюся дыру один из подельников забрался в торговый зал и передал приятелям 2 бутылки водки и 5 пачек сигарет. После этого детдомовцы отлучились, чтобы спрятать похищенное, но потом вернулись и аналогичным способом украли колбасу, чипсы, сок, пиво и сигареты.

Спустя некоторое время злоумышленников нашли. При вынесении наказания суд учел, что подростки состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, характеризуются отрицательно. Кроме того, один из них неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, другой проходил обвиняемым по уголовному делу о хищении из магазина.

В итоге ребят приговорили к обязательным работам.

«Для принятия мер по повышению профилактики правонарушений несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, вынесено частное постановление в адрес отделения МВД России по Спасскому району», - сообщили в Спасском районном суде.

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