Виновника смерти женщины и ребенка в Кузнецке оставили под стражей

24.10.2024 | 17:32

Виновнику резонансного ДТП в Кузнецке, унесшего жизни женщины и ребенка, продлили содержание под стражей на 1 месяц. Водитель, 43-летний житель Неверкинского района, был пьян.

Трагедия случилась 27 августа на пересечении улиц Пензенской и Республики, момент попал на видео. Мужчина, управляя бортовым грузовым автомобилем, выехал на встречную полосу движения и врезался в «Ладу-Приору». Переднюю часть легковой машины зажало под колесами грузовой.

Пьяный водитель продолжил движение и вытолкнул «Приору» на обочину, где она ударилась задней частью о металлическую опору рекламного щита. Только тогда автомобили остановились.

Водитель «Лады» (женщина 1992 года рождения) и пассажир (мальчик 2022-го) погибли на месте. Еще 2 пассажиров (женщину 1957 года рождения и мальчика 2021-го) госпитализировали с травмами.

Виновник трагедии попытался скрыться, но очевидцы не позволили. Позже его задержали правоохранители.

29 августа Кузнецкий районный суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 суток, то есть по 26 октября.

«Приняв во внимание, что Ч. обвиняется в совершении тяжкого преступления, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц, в том числе одного малолетнего ребенка, и может попытаться скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также для сбора дополнительных доказательств по делу суд удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении Ч. меры пресечения в виде заключения под стражей до 26.11.2024», - сообщили в Кузнецком районном суде в четверг, 24 октября.