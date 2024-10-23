В Пензе вор вынес товар из магазина в 9 пакетах и сложил их на траве

23.10.2024 | 16:15

В Пензе оглашен приговор двум зареченцам, одному из которых 40 лет, другому 41 год. Они признаны виновными в покушении на кражу из магазина.

12 июня в промежутке между 17:00 и 20:00 на улице Суворова в областном центре нетрезвые мужчины решили украсть продукты из торговой точки. Пока один следил за окружающей обстановкой, другой складывал товары со стеллажа в пакет. Затем оба прошли мимо кассы и свалили украденное на лужайку между домами № 166 и 168.

Но этим дело не закончилось. Друзья решили, что фортуна на их стороне. Один остался сторожить украденное, а другой еще несколько раз сходил в магазин, вынес продукты в пакетах и сложил в общую кучу.

Однако пикник не состоялся. Когда на траве лежало уже 9 мешков, подельников задержали сотрудники полиции. Общая сумма похищенного составила 24 934 рубля 26 копеек.

В суде обвиняемые полностью признали вину. Выяснилось, что 15 сентября 2023 года зареченец, выносивший товар из магазина, еще не отбыл предыдущее наказание. С учетом этого обстоятельства его приговорили к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, а также лишили водительских прав на 1 год, 1 месяц и 2 дня.

Напарнику, стоявшему на карауле, назначено наказание в виде 260 часов обязательных работ.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.