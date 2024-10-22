В Пензе бывший адвокат вымогал деньги у женщины после расставания

22.10.2024 | 19:43

В Пензе бывшего адвоката осудили за вымогательство, жертвой которого стала его сожительница.

В 2021 году мужчина решил купить квартиру в строящемся многоэтажном доме на улице Побочинской. Он попросил женщину от ее имени заключить договор долевого участия (ДДУ), однако в предоставлении ипотеки было отказано, так как за горожанкой числился кредит на автомобиль Hyundai Creta - 777 000 рублей.

Пара нашла выход из ситуации: адвокат дал деньги на уплату этого долга, а женщина по устной договоренности взамен должна была потом вложить такую же сумму в погашение ипотеки.

В сентябре того же года пензячка по просьбе сожителя оформила на себя ДДУ для приобретения квартиры за 2 088 535 рублей, 1 670 828 из них она взяла в кредит.

Через год, в октябре 2022-го, женщина заявила о желании расстаться и попросила партнера уладить все имущественные вопросы. На тот момент она оставалась должна ему за свою машину 460 000 рублей.

Было решено, что горожанка вернет остаток этого долга, личные вещи мужчины, хранившиеся у нее, и оформит переуступку права требования по ДДУ. Он пообещал возместить деньги, потраченные по ее кредитным картам.

После разрыва отношений пензенец стал испытывать материальные трудности и не придумал ничего лучше, как начать вымогать у бывшей сожительницы деньги, всячески угрожая ей.

Почти три месяца он слал сообщения и звонил на мобильный с требованием выплатить ему дополнительно сначала 200 000 рублей, затем 1 250 000 под предлогом подорожания автомобиля. Он морально давил на женщину, грозился распространить сведения, которые опозорят ее саму и ее близких: например, что она ранее жила с человеком, страдающим гепатитом С, и при этом работает в сфере оказания услуг.

Пензячка, в свою очередь, выполнила все взятые на себя обязательства (направила 801 995 рублей на погашение долга за жилье, осуществила переуступку, предоставила возможность забрать вещи) и отдавать дополнительно запрашиваемые (с каждым разом возрастающие) суммы не стала.

Мужчина не останавливался и в конце концов стал требовать машину под угрозой ее уничтожения, дважды он нападал на саму женщину, однажды повредил автомобиль и входную дверь с видеоглазком, чем нанес значительный ущерб, как-то раз открыто похитил из автомобиля видеорегистратор с картой памяти.

В конце концов пензячка обратилась за помощью к правоохранителям. Свою вину бывший адвокат на суде не признал.

За совершение 4 преступлений ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. К смягчающим обстоятельствам отнесли положительную характеристику из коллегии адвокатов, оказание благотворительной и гуманитарной помощи беженцам, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

В качестве компенсации морального вреда с мужчины в пользу потерпевшей взыскали в общей сложности 496 198 рублей, сообщили в Железнодорожном районном суде.