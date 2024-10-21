Сельчанка оформила на знакомую кредит ради спасения 5 млн

21.10.2024 | 10:21

53-летняя жительница Бессоновского района стала жертвой мошенников, а после и сама пошла на преступление.

Сельчанка увидела в Сети рекламу заработка на инвестициях и решила попробовать. Она связалась со «специалистами», и те объяснили ей, как установить приложение в телефоне, открыть брокерский счет.

Женщина, не подозревая, что связалась с аферистами, перевела на различные банковские счета около 5 млн рублей. Через некоторое время она захотела вывести деньги, но «специалисты» убедили ее, что для этого нужно зачислить еще 500 тысяч рублей со счета другого лица, которое якобы станет ее поручителем.

Тогда сельчанка воспользовалась тем, что имеет доступ к мобильному телефону своей 41-летней знакомой. Она оформила на нее онлайн-кредит на 515 тысяч рублей, перевела их на счет аферистов и ни слова не сказала приятельнице о том, что сделала.

Та вскоре сама обнаружила, что стала жертвой преступления. Она попыталась зайти в мобильное приложение банка, но не смогла, поскольку оно оказалось заблокированным. Женщина обратилась в отделение банка, узнала об оформленном на нее кредите и пошла в полицию.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по факту кражи.

«Также по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), по которому подозреваемая является потерпевшей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.