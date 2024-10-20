Зареченца напугали разглашением личных данных и забрали деньги

20.10.2024 | 13:15

В Пензе в полицию обратился 32-летний житель Заречного. Молодой мужчина рассказал, что мошенники похитили у него почти 2 млн рублей.

Сначала на телефон зареченца пришло сообщение о том, что организация, в которой он раньше трудился, передала личные данные работников третьим лицам.

Вскоре мужчине позвонил незнакомец, представился сотрудником силового ведомства и заявил, что хочет помочь. Чтобы уберечься от атаки мошенников, он посоветовал зареченцу перевести средства на «безопасный счет».

«Будучи введенным в заблуждение, мужчина оформил кредит в банке и перечислил все денежные средства злоумышленнику», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Общий ущерб, причиненный аферистом, составил 1 млн 900 тыс. рублей. Сейчас личность злоумышленника, причастного к преступлению, устанавливается.