Молодой житель Сердобска напал на соседа за отказ выпить с ним

18.10.2024 | 21:10

В Сердобске 21-летний парень избил 32-летнего соседа эспандером по лицу за отказ присоединиться к застолью.

Вечером 1 июля молодой человек распивал алкоголь в своей квартире на улице Комсомольской, а потом вышел на балкон и увидел мужчину, живущего с ним в одном доме. Тот выгуливал собаку у подъезда.

Сердобчанин позвал соседа составить компанию, но получил отказ. Недовольный ответом, парень вышел на улицу, преградил жильцу вход в подъезд и не менее 7 раз ударил по лицу и голове эспандером с металлической пружиной, причинив легкий вред здоровью.

На агрессора завели уголовное дело.

«Вину обвиняемый признал и пояснил, что обиделся на отказ мужчины и решил его проучить, после чего вернулся домой и лег спать», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Жителя райцентра ждет суд.