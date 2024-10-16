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Криминал

В Пензе подросток пойдет под суд как сообщник в угоне мотоцикла

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Несовершеннолетнего жителя Пензы обвинили в угоне мотоцикла. Совершить преступление ему предложил приятель.

Согласно материалам дела, это случилось 24 апреля 2024 года. Друг предложил подростку угнать мотоцикл из гаража на улице Бурмистрова. Ни один из них не был знаком с владельцем двухколесного транспорта.

Юноша согласился, и товарищи отправились на дело. Приятель открыл гараж, а сам подросток наблюдал за окрестностями и должен был предупредить, если в поле зрения появятся люди.

«Вдвоем они выкатили мотоцикл из сарая, на улице Бухарской завели двигатель, после чего приятель обвиняемого начал передвигаться на нем по улицам города», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

Обоих друзей поставили на профилактический учет в органах внутренних дел. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы передали в суд.

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