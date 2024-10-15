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Криминал

Пензенец отказал прохожему в сигарете и получил 2 удара ножом

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В Пензе будут судить 47-летнего мужчину, который уже привлекался к ответственности за кражу, угон, убийство и умышленное причинение легкого вреда здоровью. На этот раз его обвиняют в покушении на убийство и грабеже.

Преступление было совершено вечером 15 августа на улице Куйбышева.

Пьяный горожанин подошел к отдыхавшей компании и попросил угостить его сигаретой и спиртным. 34-летний мужчина ответил ему отказом, попросив уйти.

«Обвиняемый ушел, вернулся через некоторое время и нанес потерпевшему не менее 2 ударов ножом в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Один из знакомых раненого отогнал злоумышленника, но тот успел подойти к женщине из той же компании и отобрать у нее бутылку с алкоголем.

Пострадавшего быстро доставили в больницу, где ему спасли жизнь.

Злоумышленника же задержали, во время следствия он содержался под стражей. Уголовное дело, возбужденного в отношении него, уже направлено в суд.

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