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Криминал

На М-5 задержали мужчин с наркотиками в коробках из-под сока

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В Мокшане полицейские задержали 32-летнего и 41-летнего наркокурьеров из Тульской области, пытавшихся провезти метадон в коробках из-под сока.

На М-5 задержали мужчин с наркотиками в коробках из-под сока

Иномарку с мужчинами остановили на 596-м километре трассы М-5. В багажнике машины сотрудники обнаружили 6 килограммов метадона, который был расфасован в 11 полимерных пакетов, спрятанных в картонные коробки из-под сока и упаковки от прикормки для рыбы.

«По предварительной информации, злоумышленники по указанию неустановленного куратора забрали «синтетику» из тайника в Подмосковье», - рассказали в областном УМВД РФ.

На М-5 задержали мужчин с наркотиками в коробках из-под сока

Сбыть наркотик они хотели на территориях Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей через закладки.

Возбуждено уголовное дело. Задержанных заключили под стражу.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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