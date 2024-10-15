На М-5 задержали мужчин с наркотиками в коробках из-под сока

15.10.2024 | 11:52

В Мокшане полицейские задержали 32-летнего и 41-летнего наркокурьеров из Тульской области, пытавшихся провезти метадон в коробках из-под сока.

Иномарку с мужчинами остановили на 596-м километре трассы М-5. В багажнике машины сотрудники обнаружили 6 килограммов метадона, который был расфасован в 11 полимерных пакетов, спрятанных в картонные коробки из-под сока и упаковки от прикормки для рыбы.

«По предварительной информации, злоумышленники по указанию неустановленного куратора забрали «синтетику» из тайника в Подмосковье», - рассказали в областном УМВД РФ.

Сбыть наркотик они хотели на территориях Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей через закладки.

Возбуждено уголовное дело. Задержанных заключили под стражу.